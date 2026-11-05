Minori stranieri non accompagnati – Futuro Nazionale: “La giunta-Marchionna incoerente e di corta memoria. Hanno già dimenticato le manifestazioni contro le scelte di Rossi”

La Giunta comunale di Brindisi, nella seduta di ieri, 4 novembre 2026, ha approvato l’atto di indirizzo finalizzato alla partecipazione del Comune di Brindisi all’avviso pubblico del Ministero dell’Interno per il potenziamento della rete legata all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Il tutto, per un totale di 15 posti. Nella nota del Comune non si specifica la sede, ma è evidente che si fa riferimento alla ex delegazione del rione Casale dove i lavori di trasformazione in centro di accoglienza sono stati eseguiti, così come stabilito dalla giunta-Rossi. Il centro destra sbiadito che oggi governa il Comune di Brindisi dimentica le manifestazioni di protesta effettuate proprio davanti alla ex delegazione con tanto di foto di esponenti della attuale giunta. Il tutto, finalizzato a far recedere il Comune dal cambio di destinazione d’uso della struttura, con gravi danni per i cittadini del rione Casale ai quali è stata sottratta la delegazione, così come la possibilità di utilizzare comunque quegli spazi per attività di socializzazione. Che fine ha fatto la coerenza dei partiti di Governo? Troppo facile lanciare qualche slogan e poi continuare ad agire come se al governo di Brindisi ci fosse ancora la sinistra. E’ evidente che Futuro Nazionale chiamerà a raccolta i cittadini del rione Casale e, allo stesso tempo, contrasterà con ogni mezzo la nascita di un centro di accoglienza nella ex delegazione.

Gruppo consiliare di Futuro Nazionale al Comune di Brindisi

Nicola Di Donna

Cesare Mevoli

Luca Tondi