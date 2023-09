MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER NAPOLITANO – IN 3 ESCONO DALL’AULA

Il Consiglio Comunale di Brindisi ha voluto dedicare un minuto di raccoglimento all’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Appena annunciato dal Presidente del Consiglio Comunale, però, il primo a lasciare i banchi è stato Roberto Quarta (FDI) il quale qualche istante dopo ha postato su facebook “Questo è uno dei tanti motivi per cui oggi in Consiglio comunale, al richiamo del Presidente del Consiglio Antonino di effettuare un minuto di silenzio in ricordo alla memoria di Giorgio Napolitano, il sottoscritto è uscito dall’aula” (il riferimento è alle parole pronunciate da Napolitanbo in occasione dell’ingresso dei carri armati sovietici in Ungheria “salvando la pace nel mondo”).

A seguire hanno abbandonato l’aula anche Cesare Mevoli (FDI) ed Ercole Saponaro (Lega).