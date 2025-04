Mister Eataly a Palazzo Nervegna per Slow Food

Proseguono le attività di Slow Food Puglia su tutto il territorio regionale. A Brindisi, presso la sala Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, si è’ tenuta l’iniziativa “I Presìdi di Puglia: un’opportunità di tutela e valorizzazione della biodiversità e del nostro territorio”. È’ stata l’occasione per fare il punto sul programma di promozione dei presìdi Slow Food, prodotti agroalimentari pugliesi di qualità, e sull’educazione alimentare – triennio 2024/2026, terzo step del progetto “Presidiamo la Puglia” che ha visto protagonisti la Regione – assessorato all’Agricoltura e Slow Food Puglia. E’ intervenuto Oscar Farinetti, imprenditore e ideatore di Eataly, che in veste di scrittore ha presentato il suo libro di racconti per prendersi cura del genere umano “Hai mangiato?”. Sono intervenuti il sindaco Giuseppe Marchionna e Marcello Longo, presidente Slow Food Puglia. Ha coordinato l’evento la collega Anna Saponaro.