Misterioso accoltellamento di un ventenne. Indagano i carabinieri

Resta avvolta nel mistero la vicenda riguardante l’accoltellamento di un ventenne che ieri sera si è presentato al Presidio sanitario di San Pietro per poi essere trasportato d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi per una ferita di arma da taglio alla trachea. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, su cui stanno indagando i carabinieri, il ragazzo sarebbe rimasto coinvolto in una colluttazione nei pressi della zona 167 di San Pietro. Al momento si ignorano i motivi della lite ed anche il numero delle persone coinvolte.