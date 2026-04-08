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Misure urgenti per ridurre l’impatto dei costi del carburante/elettricità e gas sul territorio brindisino- Tavolo di concertazione con le Parti Sociali


L’attuale contesto internazionale sta provocando gravi effetti sui mercati energetici lasciando
prefigurare una nuova crisi degli approvvigionamenti dei carburanti, preannunciata da un
incremento dei prezzi su cui lo stesso Governo è dovuto intervenire con urgenza con il
temporaneo taglio delle accise.
In questo contesto allarmante, appare necessario e prioritario adoperarsi per il massimo
contenimento degli impatti economici di questa nuova crisi che rischia di colpire innanzitutto
Lavoratrici e Lavoratori, Imprese grandi e piccole con un aumento generalizzato dei costi
dell’energia. È notizia di questi giorni l’invito della stessa Commissione Europea, con le
dichiarazioni del Commissario Dan Jørgensen, ai Paesi membri, ad adottare alcune misure per
ridurre i consumi a partire da quelli per i carburanti.
Pertanto Le chiediamo la convocazione del tavolo di cui all’oggetto affinché tutte le
Amministrazioni pubbliche e private, Imprese grandi e piccole, le Parti Sociali addivengano ad un
protocollo che unitariamente e linearmente possa dare risposte condivise seguendo
costantemente la evoluzione della situazione.
Intanto le si chiede come primo impegno di mettere in atto quanto necessario per promuovere in
tutte le amministrazioni e le imprese il maggior ricorso al lavoro a distanza, incrementando il
numero di giornate in cui ricorrere a tale modalità di svolgimento dell’attività, al fine di favorire il
minore impatto possibile dell’incremento dei prezzi dei carburanti.

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