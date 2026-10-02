Mobilità condivisa e gestione della sosta: prosegue il percorso di Brindisi nel progetto europeo PARSMO

Il Comune di Brindisi ha partecipato a Kalamata, in Grecia, al terzo meeting internazionale del progetto europeo PARSMO – Parking Policies for Shared Mobility, finanziato dal Programma Interreg Europe 2021–2027. Il progetto vede Brindisi nel ruolo di Comune capofila di una partnership che riunisce istituzioni del Belgio, della Svezia, della Serbia, della Grecia e della Polonia.

L’incontro, ospitato dai due partner greci del progetto, la Regione del Peloponneso e l’Università dell’Attica Occidentale, si è tenuto il 30 settembre e il 1° ottobre 2026 e ha rappresentato una tappa intermedia di un percorso avviato nel 2025 e che proseguirà fino al 2028. PARSMO affronta un tema che accomuna molte città europee, quello della gestione dello spazio pubblico destinato alla sosta, e lo affronta come leva per favorire la diffusione dei servizi di mobilità condivisa, dal car sharing alla micromobilità, riducendo la dipendenza dall’auto privata.

Nel corso delle due giornate i partner hanno fatto il punto sull’avanzamento delle attività nei rispettivi territori, condiviso i primi esiti dell’indagine congiunta sulla domanda di mobilità, selezionato quattro nuove buone pratiche europee da approfondire e discusso lo stato di elaborazione dei documenti tecnici del progetto, tra cui il quadro di riferimento sulle politiche di sosta per la mobilità condivisa, il sistema di indicatori e l’analisi comparata dei contesti territoriali dei partner.

Per il Comune di Brindisi la partecipazione al progetto si inserisce in un percorso più ampio di rafforzamento delle politiche locali di mobilità sostenibile. Il confronto con città e regioni europee che hanno già sperimentato soluzioni di regolazione della sosta, di integrazione dei servizi di sharing e di riorganizzazione dello spazio pubblico consente di acquisire strumenti e metodologie trasferibili al contesto brindisino, evitando di affrontare da zero problemi che altri territori hanno già attraversato.

Le conoscenze maturate nel progetto confluiranno nel percorso di aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città di Brindisi, che costituisce lo strumento di programmazione su cui PARSMO interviene. L’obiettivo è arrivare a un quadro di politiche della sosta più coerente con gli obiettivi di riduzione del traffico veicolare privato, di uso più efficiente dello spazio pubblico e di sviluppo di servizi di mobilità integrata e accessibile.

In qualità di capofila, il Comune di Brindisi coordina le attività della partnership e cura le attività di comunicazione e disseminazione del progetto, mantenendo il collegamento tra il lavoro svolto a livello europeo e il confronto con gli attori locali del territorio.