Moderati – Soddisfatti per l’inaugurazione a Brindisi di una sede del Consorzio di Torre Guaceto

Il Segretario Provinciale Claudio Niccoli e il Segreterio Cittadino Valentino Mele della Casa dei Moderati esprimono a nome del Movimento la soddisfazione per l’inaugurazione a Brindisi di una sede del Consorzio di Torre Guaceto all’interno di Palazzo Nervegna.

Finalmente Brindisi si riappropria della sua centralità e del proprio peso istituzionale.

La Casa dei Moderati si augura che tra i soci del Consorzio continui sempre più una collaborazione unitaria  nell’interesse esclusivo del territorio.

Ringraziamo i componenti del CDA Giampiero Epifani e Vito Birgitta unitamente al Presidente Rocco Malatesta per l’eccellente lavoro sin qui svolto.

