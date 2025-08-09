Moderati – Solidarietà alla dottoressa Palladino: “Atti intimidatori inaccettabili, lo Stato deve reagire”

La Segreteria cittadina e provinciale della Casa dei Moderati esprime piena e convinta solidarietà alla dottoressa Palladino, amministratrice della società BMS di Brindisi, vittima di un vile atto intimidatorio avvenuto nella notte.

«Non c’è spazio per la violenza e l’intimidazione nella nostra comunità – dichiarano i rappresentanti locali del movimento –. Colpire chi lavora onestamente per lo sviluppo del territorio è un’offesa a tutti i cittadini. Le istituzioni devono reagire con fermezza, garantendo sicurezza e giustizia».

La Casa dei Moderati ribadisce la propria condanna senza riserve verso ogni forma di minaccia e violenza, riaffermando l’impegno costante a difendere la legalità e i principi democratici.