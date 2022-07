MOGLIE E MARITO ARRESTATI PER SPACCIO DI STUPEFACENTI

ARRESTATI PER SPACCIO DI STUPEFACENTI

Nella giornata odierna, nell’ambito di servizi predisposti dal Questore di Brindisi, Annino Gargano, volti a intensificare il contrasto ai reati in materia di criminalità diffusa e dello spaccio di droga, gli agenti di questa Squadra Mobile hanno eseguito numerosi controlli su strada verso persone ben note come assidui consumatori di sostanze stupefacenti.

Inoltre, il controllo operato all’interno dell’abitazione di due coniugi quarantenni, sita in un quartiere semicentrale del Capoluogo, ha consentito il rinvenimento di circa 100 gr. di marijuana, 150 gr. di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi, cartucce da arma da sparo e materiale esplodente.

Moglie e marito, D.D.K. e N. S., sono stati arrestati in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.