MONDIALI DI POLE DANCE E ACROBATICA AEREA – SUCCESSO PER LA PALESTRA VERTICAL GYM

Dall’ 8 al 11 dicembre si sono sono i mondiali di pole dance e acrobatica aerea a Roma ,presso Cinecittà world.

La palestra Vertical Gym di Brindisi ha portato a casa addirittura il 1^ primo posto di una allieva ,Clotilde Danese in arte Titti Queen ,che ha partecipato nella categoria master 60 (ha 60anni) .

Brindisi sul podio più alto di una disciplina che sta sempre di più spopolando , anche tra atleti non più giovanissimi.

Titti è anche Docente di educazione fisica della Scuola Media Caduti di Marzabotto di Brindisi.

Non sono riuscite a conquistare il podio, pur avendo espletato una gara eccezionale altre due atlete brindisine che comunque erano riuscite ad accedere alla prestigiosa competizione:Ilaria Catera pole dance under 30 semipro e Camilla Ingrosso under 18 tessuti aerei dilettanti, ben classificate ma non sul podio.

Sarà per la prossima volta 💪🏻✨❤️. “ siamo felicissimi di aver regalato alla città di Brindisi che tanto bene risponde sempre a tutte le nostre iniziative, una medaglia d’oro in un mondiale che ha visto la partecipazione di numerose atlete preparatissime e formatissime- commenta Simona meli responsabile della palestra Vertical Gym di Brindisi “