Mondiali per Club, il brindisino Di Bello unico arbitro italiano in America

La competizione al via domani sabato 14 giugno

Un solo italiano su 117. Nella lista ufficiale diramata dalla Fifa di arbitri, assistenti e Var che dirigeranno le 63 partite del Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio l’unico rappresentante per l’Italia sarà il brindisino Marco Di Bello, internazionale dal 1° gennaio 20218. I 117 ufficiali di gara sono così composti: 35 arbitri, 58 assistenti arbitrali e 24 Var, provenienti da 41 associazioni.

Commentando la nomina della Squadra, il presidente del Comitato Arbitrale Fifa, Pierluigi Collina, ha affermato che sarà un “privilegio” per coloro che saranno scelti per dirigere la prima edizione della Coppa del Mondo per Club Fifa. “Come ogni nuova competizione all’inizio, gli arbitri selezionati sono tra coloro che hanno il privilegio di farne parte per la prima volta, quindi sono sicuro che tutti i direttori di gara saranno entusiasti”, ha aggiunto. “Veniamo da prestazioni di alto livello durante gli ultimi tornei Fifa. Quindi l’asticella è più alta e quando si alza l’asticella, è più difficile mantenerla. Ma stiamo lavorando sodo e il Team One darà un contributo solido al successo di questa entusiasmante competizione”.