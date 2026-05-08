Montaggio dei gradoni allo Stadio “Fanuzzi”, chiude al traffico via S. Maria del Casale

L’Amministrazione Comunale informa che i lavori di riqualificazione e ammodernamento dello Stadio cittadino “F. Fanuzzi”, intervento strategico volto a migliorare la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità dell’impianto per tutta la comunità, hanno necessità di qualche giorno ancora per la loro conclusione in vista dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

Le avverse condizioni meteorologiche delle scorse ore, infatti, non hanno consentito alla ditta appaltatrice il montaggio dei gradoni previsto.

Con ordinanza dirigenziale del Settore Lavori e Opere pubbliche – Mobilità urbana, pertanto, è stata disposta la chiusura di via Santa Maria del Casale nei giorni di lunedì 11, martedì 12 e sabato 16 maggio 2026 dalle ore 07:00 alle ore 18:00.

L’Amministrazione comunale, da parte sua, prosegue nell’impegno a monitorare costantemente l’andamento del cantiere e a ridurre al minimo i disagi, garantendo al contempo il rispetto delle normative vigenti.