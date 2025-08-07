Montanile è un giocatore della GAW ASSI Basket Brindisi: vestirà la maglia biancorossa nella stagione 25-26

Matteo Montanile #7 è un giocatore della GAWASSI Basket Brindisi: vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2025-2026.

La GAW Assi Brindisi è lieta di annunciare l’inserimento nel roster della serie C interregionale del giovane play/guardia brindisino Matteo Montanile, classe 2007, proveniente dalla Valtur Brindisi.

L’ingaggio di Montanile ha un’importanza rilevante, in quanto definito nell’ottica della collaborazione avviata con la società NBB Valtur: aggregato già al gruppo della prima squadra in serie A2, sarà anche protagonista con i colori biancoblù nel campionato U19 DNG, seguendo sempre gli insegnamenti di coach Laghezza.

Cresciuto cestisticamente con la NBB, inizia a giocare a basket a soli sei anni sotto la guida tecnica di Giuseppe Tamborrino e Rino Rodi.

Nel 2021 si trasferisce a Roma tra le fila della Stella Azzurra, che avendo seguito la sua crescita professionale, decide di acquisirne il cartellino: in terra romana disputa e vince i campionati giovanili regionali U15 e U17 Eccellenza, giocando anche le semifinali nazionali in quel di Trieste.

Nel 2022 torna nuovamente a Brindisi, questa volta tra le fila dell’AURORA Brindisi con cui disputa da protagonista il campionato U17 Eccellenza.

La scorsa stagione invece partecipa sempre con la canotta dell’Aurora Brindisi al campionato U19 DNG ed in virtù del doppio utilizzo fa anche il suo esordio in serie b interregionale con la Dinamo Basket Brindisi.

Nel mese di giugno appena trascorso ha partecipato con la NBB Valtur Brindisi al torneo U19 di Catanzaro, dove ha conquistato il titolo fi “top scorer” della manifestazione.

Montanile è un playmaker moderno, in crescita fisica e tecnica che può ricoprire anche il ruolo di guardia, dotato di buoni fondamentali, buon tiro dalla distanza e gambe forti.

Matteo è il classico giocatore da campo aperto, capace di imprimere ritmo alto alle transizioni offensive: determinato e grintoso, non si risparmia in difesa.

Dotato di forte personalità, buon trattamento di palla ed ottima visione di gioco, potrà sfruttare i suoi piedi veloci per giocare “uno contro uno” contro i lunghi più statici.

Le sue qualità tecniche e fisiche lo renderanno una pedina importante nello scacchiere di coach Luca Laghezza: la doppia esperienza giovanile/senior gli sarà utile per dare continuità al suo processo di crescita fisica e tecnica.

Queste le parole del direttore sportivo Stefano Moro: “Siamo molto contenti di esserci assicurati le prestazioni sportive di Matteo: sono convinto che dotato fisicamente di buone leve, con una buona tecnica di gioco, possa essere un valore aggiunto per questa nuova ed entusiasmante stagione, arricchendo un roster che sta crescendo giorno dopo giorno e di cui siamo molto orgogliosi”.

“L’ingaggio di Matteo, afferma il General Manager M. Stasi, dimostra ancora una volta, come la società stia lavorando con grande dedizione, nella ricerca del miglioramento continuo nell’ambito di un progetto ambizioso che, ci si augura, possa vederci protagonisti nei prossimi anni nel panorama cestistico pugliese.”

Un ringraziamento particolare alla Valtur Brindisi per la fattiva collaborazione e disponibilità mostrate per l’utilizzo dell’atleta in doppio tesseramento.

La società augura a Matteo il più sincero in bocca al lupo per questa sua prima avventura con i colori biancorossi.