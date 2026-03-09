Monumento al Marinaio d’Italia, iniziati i lavori di monitoraggio delle facciate esterne

Hanno preso l’avvio i lavori di monitoraggio delle facciate esterne del Monumento al Marinaio d’Italia, con i tecnici impegnati a rilevare eventuali punti di infiltrazione prima di procedere a ripristino delle parti degradate e che hanno causato il distacco dell’intonaco interno.

“Nel frattempo – ha fatto osservare l’assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo – è già stata smontata la ringhiera del Belvedere, luogo che vedrà collocata una nuova ringhiera dopo la verifica delle facciate”.

Il termine dei lavori è previsto per il 31 marzo 2026.