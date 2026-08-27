Monumento al Marinaio e Cripta chiusi nella giornata di sabato 5 settembre
e nella mattinata di domenica 6 settembre 2026.
L’Amministrazione comunale rende noto che nella giornata di sabato 5 settembre p. v., il Monumento al Marinaio d’Italia e la Cripta resteranno chiusi al pubblico per l’allestimento dello spettacolo pirotecnico, previsto nella serata dello stesso giorno, a conclusione della Processione a Mare dei Santi Patroni.
Monumento e Cripta resteranno chiusi anche nella mattina di domenica 6 settembre per la conseguente bonifica ed alle ore 16:00 il Monumento riaprirà al pubblico.