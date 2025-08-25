Morìa di pesci nel Parco Cillarese – Effettuato sopralluogo – Ass. Antonucci: “Nonostante il furto di una pompa in giornata ricomincerà il processo di ossigenazione”

L’Assessore all’Ambiente del Comune di Brindisi Livia Antonucci in mattinata ha effettuato un sopralluogo nel Parco del Cillarese insieme ai tecnici del Comune ed alla Polizia Locale.

Si è constatato il furto di una pompa utilizzata per il processo di ossigenazione dell’acqua dei laghetti del parco di cui l’Amministrazione Comunale è venuta a conoscenza solo in data odierna.

Nel frattempo, allo scopo di non determinare ulteriori problemi alla fauna presente negli stessi laghetti, l’Assessore ha disposto l’immediata messa in funzione – anche attraverso l’utilizzo di un gruppo elettrogeno (che servirà ad assicurare l’alimentazione elettrica) – della seconda pompa presente nella struttura posta a valle dei laghetti. In questo modo sarà possibile cominciare ad ossigenare l’acqua ed a farla giungere anche nei laghetti posti a valle che oggi appaiono sostanzialmente prosciugati. Il tutto, in attesa di una soluzione definitiva del problema.



