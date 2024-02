In merito al decesso di Armando Calizzi avvenuto al Perrino di Brindisi nella notte tra il 9 e il 10 febbraio, il direttore generale, Maurizio De Nuccio, a nome della Asl Brindisi esprime vicinanza alla famiglia per la grave perdita. Dichiara, inoltre, che tutti professionisti dell’ospedale hanno fatto il possibile per salvare la vita del paziente, giunto in pronto soccorso già con gravi complicanze correlate ad un precedente intervento fuori regione.