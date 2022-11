MORTE ABATERUSSO – LUPERTI (MRS): OGGI E’ UNA BRUTTA GIORNATA PER IL SALENTO

LUPERTI (MRS) SULLA MORTE DI ABATERUSSO: OGGI E’ UNA BRUTTA GIORNATA PER IL SALENTO. VA VIA UN COMBATTENTE

Oggi è davvero una brutta giornata per l’intero Salento. Si è appena diffusa la notizia della morte di Ernesto Abaterusso. Ho avuto modo di interloquire in più occasioni con lui, sia nel suo ruolo di Presidente di Italia Navigando che come esponente politico della sinistra pugliese. Si poteva anche non essere d’accordo con le sue idee e le sue azioni, ma quello che mi ha sempre colpito di Ernesto era la sua caparbietà, la grande passione politica ed anche la capacità di ascolto. Nel periodo in cui ho ricoperto l’incarico assessorile al Comune di Brindisi ha lavorato da consigliere regionale per sostenere le nostre istanze ed ha difeso Brindisi come se fosse la sua Patù. Ha partecipato attivamente al dibattito politico fino all’ultimo ed è andato via da combattente e da sostenitore convinto delle sue idee.

Un abbraccio fin lassù caro Ernesto. Che la terra ti sia lieve.

Lino Luperti – Movimento Regione Salento