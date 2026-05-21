Morte Argentieri. Il cordoglio della Commissaria prefettizia

“La tragica notizia del ritrovamento senza vita del sig. Paolo Argentieri addolora profondamente l’intera comunità ostunese.

Abbiamo sperato e seguito con apprensione le ricerche che hanno visto impegnati uomini e donne delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, gli operarori del soccorso alpino e speleologico, la Protezione Civile, la Polizia Locale, le associazioni di volontariato coordinati dalla Prefettura di Brindisi. A tutti rivolgo un sincero e sentito ringraziamento.

Alla famiglia Argentieri giungano, a nome dell’intera Città di Ostuni, le più sentite condoglianze e la più profonda vicinanza in questo momento di immenso dolore”.

Il Commissario Prefettizio Dott.ssa Erminia Cicoria