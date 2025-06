Morte Carabiniere – Il cordoglio del sindacato SIAP

Tutto il SIAP si stringe intorno ai familiari ed ai colleghi del Brigadiere Carlo Legrottaglie, 59 anni – che fra dieci giorni sarebbe andato in pensione – ucciso in conflitto a fuoco da rapinatori in fuga stamane a Francavilla Fontana.

Oggi è il momento del dolore e un sindacato di categoria come il nostro non vuole certamente alimentare sterili e strumentali polemiche, specialmente di fronte alla morte di un uomo in divisa che fino all’ultimo giorno di servizio non ha esitato nel tentare di assicurare alla giustizia due delinquenti.

Resta comunque l’amarezza e lo sbigottimento di una categoria, e di chi la rappresenta tenacemente come noi, di fronte ad un dramma che si è consumato durante il servizio.

E’ morto uno dei due rapinatori catturati dalla polizia a Grottaglie (Taranto) dopo un altro conflitto a fuoco. L’altro malvivente arrestato è stato portato nella caserma dei carabinieri a Martina Franca.