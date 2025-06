Morte Carabiniere – Il cordoglio di Confesercenti

La Confesercenti della provincia di Brindisi esprime profondo dolore e commozione per la tragica scomparsa del brigadiere Carlo Legrottaglie, caduto questa mattina, 12 giugno 2025, durante un inseguimento a Francavilla Fontana, colpito a morte da criminali in fuga. A nome degli esercenti, degli imprenditori, dei commercianti e delle famiglie del nostro territorio, ci stringiamo con affetto e rispetto attorno alla famiglia del carabiniere, alla moglie, alle due figlie, ai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana e a tutta l’Arma dei Carabinieri.

Ma non possiamo limitarci al cordoglio. La tragedia di oggi, come i recenti fatti di cronaca rappresentano un segnale chiaro e allarmante: nel nostro territorio si registrano rigurgiti di criminalità che non possono essere sottovalutati. L’escalation di episodi gravi e violenti — che culminano con la perdita di un uomo delle forze dell’ordine — impone una reazione decisa e concreta da parte dello Stato.

Chiediamo con forza un piano straordinario per la sicurezza delle nostre città: servono uomini, mezzi e una strategia incisiva. Non si può arretrare di fronte alla minaccia della criminalità organizzata e predatoria.

Confesercenti Brindisi lancia un grido di allarme che non deve cadere nel silenzio: la sicurezza è una priorità assoluta. Senza sicurezza non c’è libertà, non c’è sviluppo, non c’è futuro per le imprese, per i lavoratori, per i cittadini.

L’estremo sacrificio del brigadiere Legrottaglie sia da monito e sprone per rilanciare una risposta ferma e condivisa, che veda istituzioni, forze dell’ordine, cittadini e realtà associative uniti nella difesa dello Stato e della legalità.

Confesercenti della provincia di Brindisi