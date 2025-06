Morte Carabiniere – Il cordoglio di Luigi Caroli

MORTE CARABINIERE, IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI STUDIO E INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN PUGLIA, LUIGI CAROLI

“Sono profondamente addolorato per la morte del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, che conoscevo personalmente proprio per quell’attaccamento alla divisa che lo portava, a 59 anni e alle soglie della pensione, a voler essere sempre ‘operativo’, interpretando il ruolo, nel quale aveva giurato per la vita, senza mai risparmiarsi. L’intera comunità brindisina in questo momento è sgomenta e non può essere neppure di consolazione l’aver catturato i due killer, men che meno il pensiero che uno dei due sia stato a sua volta ucciso. Non è questa la giustizia che volevamo per Carlo, servitore dello Stato fino all’ultimo giorno del suo servizio nell’Arma.

“Come presidente della Commissione di studio e inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia porto il cordoglio di tutti i componenti e mi attiverò perché il sacrificio di Carlo non sia stato vano in termini di prevenzione e di ricordo.” Così il presidente Luigi Caroli