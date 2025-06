Morte Carabiniere – Il cordoglio di Rifondazione Comunista

Il mondo del lavoro, piange un’altra vittima. Il brigadiere Carlo Legrottaglie, nel suo ultimo giorno di lavoro prima di consumarsi le ferie, per poi andare finalmente in pensione. Nel compimento del suo dovere, cade sotto i colpi di malviventi armati ed in fuga dopo una probabile tentata rapina. Il brigadiere Carlo Legrottaglie, lascia nel dolore e disperazione la moglie e i due suoi figli.

Rifondazione Comunista

esprime innanzitutto le più sentite condoglianze alla sua famiglia. All’Arma dei Carabinieri e a tutti i suoi colleghi.

Per tutta la comunità e per tutti i lavoratori della nostra regione,

Carlo Legrottaglie,

si unisce alla lunga schiera dei caduti sul fronte del Lavoro.

Angelo Leo

Responsabile Dipartimento Lavoro

Rifondazione Comunista Puglia

Sabino De Razza

Segretario

Partito Rifondazione Comunista Puglia