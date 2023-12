MORTE DEL DOTT. GATTI – IL CORDOGLIO DELLA UIL FPL

È con profondo dolore che la UIL FPL apprende della improvvisa morte del Dottor Piero Gatti, Primario del Reparto di Medicina Interna dell’ospedale Perrino di Brindisi. Un medico straordinario che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità e alla cura degli altri. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella professione medica e nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Il Dottor Gatti non era solo un esperto nella sua specialità, ma incarnava anche la compassione e la dedizione che sono alla base della vera arte medica. Con il suo carattere determinato e la sua gentilezza, ha confortato innumerevoli pazienti, trasmettendo loro la speranza anche nei momenti più difficili.

La sua carriera luminosa è stata caratterizzata dalla ricerca incessante di soluzioni innovative e dalla costante ricerca della perfezione nel suo campo. Il Dottor Gatti ha ispirato non solo i suoi colleghi, ma anche le generazioni future di professionisti della salute, lasciando un’impronta duratura nel mondo della medicina.

Oltre alla sua competenza medica, il Dottor Gatti era un amico leale, un mentore generoso e un membro stimato della comunità. La sua generosità e il suo impegno sociale hanno avuto un impatto significativo sulla vita di coloro che lo circondavano, rendendolo un pilastro della solidarietà e dell’altruismo.

La sua scomparsa improvvisa rappresenta una perdita irreparabile per la comunità medica brindisina e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere il loro cammino con lui. Mentre piangiamo la sua assenza, dobbiamo anche celebrare la sua eredità, continueremo a ispirarci al suo esempio e a onorare il suo contributo straordinario alla salute e al benessere della società.

Il Dottor Gatti rimarrà nei nostri cuori come un modello di dedizione, umanità e professionalità. Come UIL FPL le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare con lui. Che il suo spirito nobile e la sua eredità continuino a illuminare il cammino della medicina, così come ha fatto durante la sua vita.

Gianluca FACECCHIA – Segreteria Provinciale UIL FPL