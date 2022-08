MORTE DEL PICCOLO IVAN – RINVIATA LA TERZA SERATA DI “ESTATE A MONTALBANO 2022”

Rinviata a domenica 28 agosto la terza serata della

“ESTATE A MONTALBANO 2022”

Lo ha deciso la Associazione “Gli amici di Giuuaanneed” aderendo al lutto della intera comunità di Montalbano per la morte del piccolo Ivan

È stato rinviato a domenica prossima 28 agosto l’appuntamento previsto per questa sera (martedì 23 agosto) a Montalbano rientrante nel programma della “ESTATE A MONTALBANO 2022”, messo a punto dalla Associazione teatrale amatoriale in vernacolo e non “Gli amici di Giuuaanneed”.

La serata di cabaret “Non ci resta che ridere” con Piero De Lucia e Lucia Coppola, quindi, in programma per questa sera è rinviata a domenica prossima 28 agosto ore 21.30 in piazza della Libertà a Montalbano.

La Associazione “Gli amici di Giuuaanneed” ha deciso di rinviare l’evento in segno di vicinanza e solidarietà alla famiglia del piccola Ivan Fumarola, il bimbo di 7 anni di Montalbano deceduto questa notte dopo aver lottato a lungo contro un male incurabile, e i cui funerali si svolgeranno domani 24 agosto alle ore 9.30.