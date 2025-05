Morte dell’on. Carbonella – Il cordoglio del Partito Democratico

Il circolo di Brindisi del Partito Democratico con grande tristezza esprime la propria vicinanza e il proprio cordoglio alla famiglia Carbonella per la dipartita di Giovanni. Un Uomo, un Sindacalista e un Politico come pochi che nell’esercizio delle proprie funzioni per il sindacato prima e per la Camera dei Deputati dopo, ha tenuto sempre vivo e al centro del dibattito e di tante battaglie, il suo grande e immenso amore per la nostra comunità e per tutto il territorio. Con la morte dell’On.le Giovanni Carbonella la nostra comunità perde una guida politica di grande valore e il tutto territorio un punto di riferimento di eccezionali capacità. Giunga alla sua famiglia, alla moglie Elia e alle figlie Viviana e Simona un forte abbraccio da tutta la comunità democratica.Ciao Giovanni, ci mancherai!