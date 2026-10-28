Morte di Giuseppe Meo – Il cordoglio di Teknoservice

Esistono giornate che, sebbene ricche di sole e di ottimi presupposti, cominciano lasciandoti il

“freddo” addosso e un profondo stato di sgomento.

Questa mattina abbiamo appreso la notizia della dipartita del Dr. Giuseppe Meo, Presidente del

Salone Nautico di Puglia.

Proprio pochi giorni fa Brindisi è stata protagonista dello SNIM che, alla sua XXII edizione ormai,

accoglieva i visitatori curiosi e desiderosi di affacciarsi alle meraviglie del mare.

Per la seconda volta la TeknoService ha avuto il grande piacere di prendere parte a questa

manifestazione su espresso desiderio del Presidente, per formare le varie carovane studentesche e

i cittadini in visita circa la bellezza del mare e su come la sua preziosità dovesse essere preservata

adottando pratiche sane e rispettose sulla gestione dei rifiuti.

Giuseppe, ci permettiamo di rivolgerci a lui con un tu che non ha mai negato a nessuno, era una

persona eccezionale. Pacato ed elegante nei modi, dinamico e professionale. Oculato e

lungimirante, desideroso di sostenere la bellezza che la sua terra offre e di portarla ai massimi livelli,

come ha fatto in tutti questi anni.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti sgomenti. Ci stringiamo alla famiglia e non vi sono

parole sufficienti per esprimere tutto il nostro cordoglio. Solo un sentito abbraccio per manifestare

il nostro profondissimo dispiacere. E’stato un onore conoscere e collaborare con una Persona tanto

meravigliosa.

Grazie di tutto Giuseppe

TeknoService