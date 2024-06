Morte di Rosato – annullata la chiusura della campagna elettorale di Forza Italia

Ecco la nota dell’ufficio stampa della candidata al Parlamento Europeo per Forza Italia Laura De Mola:

A seguito della improvvisa scomparsa dell’amico Giacomo Rosato, eccellente e stimato imprenditore fasanese, che molto ha dato alla nostra comunità in questi anni in termini di impegno politico e partecipazione attiva alla vita pubblica, il comizio di chiusura previsto per questa sera in piazza Ciaia, a Fasano, si ritiene annullato. Il concerto del cantautore Fausto Leali, previsto a conclusione del comizio, viene rinviato a data da destinarsi.

Alla famiglia, agli amici di Giacomo, a tutti i suoi collaboratori e a quanti lo hanno amato in vita, vanno le nostre più sentite condoglianze.

*Laura De Mola – Ufficio Stampa*