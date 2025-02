Morte mototiclista. Il 22enne ha perso il casco e il controllo del mezzo. Dinamica ricostruita grazie alle telecamere

Matteo Passante, di 22 anni. E’ questo il nome del ragazzo brindisino che ha perso la vita in un incidente motociclistico. Con la sua due ruote ha perso il controllo del mezzo (forse a causa della velocità elevata) e si è schiantato contro una colonna del cancello carrabile dell’edificio che ospita l’Istituto scolastico “Majiorana”. Nonostante il rapido intervento del 118, è morto poco dopo in ospedale.

La moto, una Yamaha 600, ha proseguito la sua corsa per circa 50 metri, finendo contro un’auto parcheggiata in via Napoli, nei pressi dell’ingresso della sede dell’Asl. Gli agenti della Polizia Locale sono giunti sul posto per eseguire i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto anche il personale del Pronto Intervento Sicurezza Stradale Tutela Ambientale. La moto è stata posta sotto sequestro dal magistrato di turno Alfredo Manca.