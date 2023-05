MORTE PENNETTA – IL RICORDO DI RAFFAELE IAIA

Ecco il ricordo di Raffaele Iaia per la morte dell’ex consigliere comunale Giampiero Pennetta:

La perdita di un amico non è mai una cosa semplice, ma perdere te caro Gianpiero è un dolore immenso per me. Siamo stati amici fraterni per una vita, abbiamo condiviso tante gioie e dolori, successi e sconfitte. Abbiamo raggiunto tanti traguardi e abbiamo anche litigato molto come fanno tutti i fratelli che si vogliono bene. Caro Gianpiero, mi mancherai tanto, caro amico mio vola in alto e da lassù sii sempre vicino alla tua famiglia, alla tua adorata moglie ed ai tuoi splendidi figli

Ciao Giampiero