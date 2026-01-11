Morte Zantonini – Il cordoglio del M5S

Il Movimento 5 Stelle di Brindisi esprime profondo dolore e sincera
vicinanza alla famiglia di Pietro Zantonini, scomparso mentre
svolgeva il proprio lavoro. Ci stringiamo con affetto ai suoi cari e ad
Antonio, suo fratello.
Come ha giustamente evidenziato il presidente del Movimento 5
Stelle Giuseppe Conte:
“Pietro Zantonini aveva 55 anni, lavorava come vigilante ai cantieri
delle Olimpiadi di Cortina con un contratto a termine. È morto
durante un turno di notte, quando la temperatura scende anche a
12 gradi sotto zero. Spesso si era lamentato coi familiari delle
condizioni di lavoro. Questo è il Paese reale, con cui dobbiamo fare
i conti.
Insieme a tutto il M5S, mi stringo in un forte abbraccio ai suoi cari e
ad Antonio, suo fratello e parte della nostra comunità politica.
Dal canto nostro, faremo di tutto per pretendere che sull’accaduto
sia fatta subito chiarezza. Bisogna aumentare l’impegno e gli sforzi
affinché si rafforzino le tutele per i tanti lavoratori invisibili che in
Italia lavorano in condizioni difficili, spesso sottopagati e in un mare
di precarietà, a tutte le età.**”
Parole che condividiamo pienamente e che chiamano tutti,
istituzioni e politica, a una responsabilità non più rinviabile:
difendere la dignità, la sicurezza e i diritti di chi lavora.
I consiglieri Comunali
R.. Fusco e P. Strippoli
Gruppo Territoriale Brindisi M5S