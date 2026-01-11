Morte Zantonini – Il cordoglio del M5S

Il Movimento 5 Stelle di Brindisi esprime profondo dolore e sincera

vicinanza alla famiglia di Pietro Zantonini, scomparso mentre

svolgeva il proprio lavoro. Ci stringiamo con affetto ai suoi cari e ad

Antonio, suo fratello.

Come ha giustamente evidenziato il presidente del Movimento 5

Stelle Giuseppe Conte:

“Pietro Zantonini aveva 55 anni, lavorava come vigilante ai cantieri

delle Olimpiadi di Cortina con un contratto a termine. È morto

durante un turno di notte, quando la temperatura scende anche a

12 gradi sotto zero. Spesso si era lamentato coi familiari delle

condizioni di lavoro. Questo è il Paese reale, con cui dobbiamo fare

i conti.

Insieme a tutto il M5S, mi stringo in un forte abbraccio ai suoi cari e

ad Antonio, suo fratello e parte della nostra comunità politica.

Dal canto nostro, faremo di tutto per pretendere che sull’accaduto

sia fatta subito chiarezza. Bisogna aumentare l’impegno e gli sforzi

affinché si rafforzino le tutele per i tanti lavoratori invisibili che in

Italia lavorano in condizioni difficili, spesso sottopagati e in un mare

di precarietà, a tutte le età.**”

Parole che condividiamo pienamente e che chiamano tutti,

istituzioni e politica, a una responsabilità non più rinviabile:

difendere la dignità, la sicurezza e i diritti di chi lavora.

I consiglieri Comunali

R.. Fusco e P. Strippoli

Gruppo Territoriale Brindisi M5S