MORTI NEGLI ALLEVAMENTI DI BOVINI – LA PROTESTA DI BEPI DI GIULIO

Ha manifestato per una settimana davanti a Palazzo di Città per attrarre l’attenzione generale della cittadinanza sulle migliaia di morti di bovini per l’assenza di vaccini, con conseguente grave danno per gli allevatori. Per il dott. Di Giulio le responsabilità di tale e grave circostanza, che ricade poi con gravi danni economici soorattutto su alcune popolazioni africane dedite alla transumanza, sono da dividere tra tutte le istituzioni nazionali ed europee. Oggi il dott. Di Giulio lo ha spiegato in una conferenza stampa presso il comune di Brindisi.