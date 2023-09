MORTO 82ENNE. ADESSO CACCIA AL BASTARDO CHE È SCAPPATO VIA!

Si è verificato, alle 19,30 circa odierne, l’investimento mortale di un pedone (classe 1941) in viale Togliatti, non distante dal Palazzo di Giustizia. L’investitore non si è fermato e si è dato alla fuga. Sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale. La circolazione veicolare è interrotta.

La persona investita (T. T.), stando a una prima ricostruzione, era da sola, il corpo è stato colpito e proiettato da un’autovettura. Il decesso, secondo i sanitari del 118, è stato immediato. Il PM di turno (dr. Giuseppe De Nozza) ha disposto la rimozione del corpo e la restituzione alla famiglia.