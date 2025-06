Morvillo Falcone/Bassi – La dirigente scolastica Esposito scrive ai suoi ragazzi prima degli esami

Ragazze mie, Ragazzi miei,

ci siamo! Tra poche ore sosterrete la vostra prima prova di maturità. Sarà la notte più lunga, quella in cui conterete le ore e i minuti che mancheranno a domattina. Sarà, come canta Antonello Venditti, una notte di lacrime e preghiere, di ansia, di emozioni, ma sarà la vostra notte! In questi anni avete percorso corridoi pieni di storia, memoria e significato. In queste aule non avete imparato solo nozioni disciplinari, ma avete costruito insieme un senso di giustizia, di forza, di rispetto per la vita e per ciò che conta davvero, siete cresciuti, non solo nei voti, ma anche nei pensieri, nei valori, nella consapevolezza di chi siete e chi volete diventare. Avete appreso contenuti, certo, ma anche come gestire la fatica, lavorare in gruppo, credere in voi stessi. Magari anche dopo qualche caduta. Ora siete alla soglia. Davanti a voi non c’è solo un esame, ma un orizzonte, un tempo nuovo che vi aspetta, pronto ad essere scritto con le vostre scelte, i vostri passi incerti, i vostri sogni. Alle spalle portate libri, formule, poesie, ma anche amicizie nate tra i banchi, sguardi complici prima delle interrogazioni, e quel senso di comunità che il Morvillo Falcone– Bassi custodisce come un cuore pulsante. Siete cresciuti in una scuola che non dimentica, che porta nel nome e nell’anima il coraggio di chi ha creduto in un mondo migliore e questo vi accompagna, vi tempra, vi forma, vi rende più forti. Non abbiate paura del futuro, la maturità che vi attende non è solo nei voti, ma nella capacità di essere veri, di essere onesti con voi stessi, di scegliere con coscienza, di restare gentili anche quando il mondo vi metterà alla prova. Ogni passo che farete sarà vostro. Ogni errore, una lezione. Ogni sogno, una possibilità. Andate incontro a ciò che vi chiama con la testa alta e il cuore aperto. Siate audaci, ma anche profondamente umani. Lottate caparbiamente per tutto ciò che desiderate con il coraggio di chi sa che ogni giorno può essere l’inizio di tutto. Raggiungete i vostri traguardi, senza fretta, ma senza sosta. E ricordate: dovunque andrete, portate con voi ciò che la vostra scuola vi ha lasciato: i valori, la memoria, la dignità di chi non si arrende mai. Perché essere studenti del Morvillo Falcone- Bassi significa anche questo. Portate con voi ciò che vi ha fatto crescere. Portate la vostra unicità, i sogni che non avete mai osato dire ad alta voce, la forza che avete scoperto nei momenti più difficili. Abbiate sempre il coraggio di restare diversi! Il mondo ha bisogno di persone che facciano la differenza! Siate sempre cuori forti, menti libere, anime luminose. E se doveste mai voltarvi indietro, sappiate che in questa scuola, tra i banchi, i muri e i ricordi, resterà sempre un pezzo di voi. E qui ci sarà sempre qualcuno che tiferà per il vostro cammino.

Con tutto il bene che posso,

la Vostra Dirigente

Irene Esposito