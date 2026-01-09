Morvillo Falcone-Bassi: risolto il problema dei termosifoni

In riferimento alle segnalazioni relative al malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento presso il plesso scolastico “Movillo Falcone – Melissa Bassi”, si comunica che, a seguito di un sopralluogo tecnico effettuato nella giornata odierna, l’impianto è risultato regolarmente funzionante.

È emerso che un numero limitato di termosifoni (4) necessitava esclusivamente di un semplice intervento di sfiato, regolarmente eseguito, rendendo la problematica di entità minima e sostanzialmente irrilevante rispetto al corretto funzionamento complessivo del sistema.

Si precisa inoltre che tale necessità era stata già comunicata per le vie brevi dalla scuola al conduttore dell’impianto, ma non era pervenuta agli uffici provinciali.

Per quanto riguarda l’orario di accensione del riscaldamento, si è provveduto ad adeguarlo alle richieste dell’istituto, disponendo l’attivazione dell’impianto anche nelle ore pomeridiane.

Il Presidente f.f. Giuseppe Ventrella ha seguito l’intera vicenda a distanza, mantenendo un costante aggiornamento sull’evoluzione della situazione.

L’Amministrazione conferma la massima attenzione alle esigenze delle scuole e ribadisce che la situazione è ora completamente risolta, senza alcuna criticità per studenti e personale.