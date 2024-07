Mostra a Mesagne G7 – biglietti ridotti per passeggeri possessori di Airport pass

Biglietti ridotti per passeggeri, possessori di Airport Pass

e dipendenti di Aeroporti di Puglia

Bari, 26 Luglio 2024 – A poco più di un mese dall’inaugurazione della mostra ‘G7: Sette secoli di Arte Italiana’ ospitata nel Castello Normanno Svevo di Mesagne, Aeroporti di Puglia e Micexperience Rete d’Imprese hanno siglato un Protocollo d’Intesa per promuovere l’arte, la cultura e migliorare l’esperienza dei passeggeri che transitato negli aeroporti pugliesi.

Grazie alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa quindi, i passeggeri che arriveranno e partiranno dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, avranno diritto ad una riduzione sul prezzo del biglietto presentando il titolo di viaggio. Stessi vantaggi per i possessori di Airport Pass che dovranno presentare la tessera e per i dipendenti di Aeroporti di Puglia che dovranno mostrare il tesserino all’ingresso della mostra.

“Sono convinto – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – che arte e cultura siano motore fondamentale per lo sviluppo economico e sociale di un territorio. Per questo Aeroporti di Puglia da tempo sostiene iniziative di questo genere che valorizzano le eccellenze locali e rafforzano il legame tra il nostro territorio e il resto del mondo.

Il G7 che si è tenuto il mese scorso in Puglia è stato vetrina d’eccezione per la nostra regione ed è bene che sul solco di questo successo Mesagne ospiti questa mostra, interessante opportunità per mostrare al mondo le meraviglie dell’arte italiana, ma soprattutto per capitalizzare tutto il lavoro fatto. Con il nostro sostegno, vogliamo ribadire il nostro impegno a promuovere l’arte e la cultura e sono convinto che i passeggeri in transito dai nostri aeroporti accoglieranno il nostro invito a visitare la mostra”.

Ricordiamo che in mostra, fino al 30 novembre prossimo ci saranno 51 opere provenienti da musei e gallerie statali e da collezioni private italiane e straniere, capaci di descrivere appieno l’arte italiana dal XIV al XX secolo attraverso gli originali di Leonardo da Vinci e Raffaello, Perugino e Artemisia Gentileschi, Guido Reni e Canova, Canaletto e De Nittis fino a Burri.

“Un’azione concreta – ha dichiarato Pierangelo Argentieri, presidente di Micexperience Rete d’Imprese – per sostenere l’arte, la cultura e l’esperienza che vedono protagonisti sette secoli di arte italiana, come il progetto ambizioso, che si è messo in campo nel Comune virtuoso di Mesagne. La Rete d’Imprese Micexperience ha siglato un accordo con Aeroporti di Puglia per promuovere la cultura e l’arte mediante delle opportunità e, se vogliamo, delle occasioni che tutti i viaggiatori in transito da e per gli aeroporti della Puglia potranno cogliere. Un esempio virtuoso di sistema pubblico-privato, con i territori che si mettono insieme al sistema infrastrutturale pubblico della Regione Puglia, come sono i nostri aeroporti, tra i migliori del Sud Italia e forse dell’intera rete nazionale”.