Mostra collettiva di pittura “Oltre lo sguardo” Brindisi accoglie le libere visioni dell’arte contemporanea

La città di Brindisi si prepara ad accogliere uno degli eventi artistici più attesi dell’anno: la mostra collettiva di pittura “Oltre lo sguardo”, un’iniziativa che celebra la creatività contemporanea e la libertà espressiva degli artisti.

L’esposizione, organizzata dall’associazione culturale INPHOTO con la partecipazione del Centro Diurno Pegaso del CSM di Brindisi, si terrà nella splendida cornice di palazzo Granfei-Nervegna. Il tema scelto invita gli artisti a esplorare senza limiti la propria sensi8bilità, offrendo al pubblico prospettive nuove, insieme o sorprendenti del proprio sguardo sul mondo. Non ci sono vincoli tecnici: ogni tecnica pittorica è ammessa.

La mostra sarà aperta al pubblico mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre 2025, dalle 10,00 alle 12,00, presso Palazzo Granfei-Nervegna, Via Duomo 20 – Brindisi. Gli artisti presenteranno una breve biografia e la scheda tecnica delle opere.

