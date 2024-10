Mostra fotografica di Patrizia Aversa a Mesagne

Sabato 12 ottobre sarà’ inaugurata presso il castello Svevo, a Mesagne, alle 17.30, la mostra fotografica di Patrizia Aversa sul tema “Life”. Il tema parla del nostro Mediterraneo che non è un mare di confine, in cui ognuno ha dimenticato le radici del suo passato, ma era ed è un luogo di riferimento, incontro in cui riconoscersi, nei valori comuni di un vivere civile. Ma anche se respinge, in un sepolcro di alghe, nuove genti fa nascere. Si tratta di un n progetto che ha smontato, sminuzzato, scomposto la tragedia l’uomo ,gli oggetti e i colori. Un progetto fotografico che utilizza un linguaggio semplice e libero come il “sabir” per mettere in contatto il popolo del Mediterraneo. Interverranno il sindaco di Mesagne Tony Matarrelli, il Capitano di Vascello, Luigi Amitrano, lo storico Giacomo Carito, il prof. Eugenio Imbriani di Unisalento e Giovanna Pentassuglia della comunità’ Kalika. La mostra sarà’ visitabile fino al 21 ottobre presso la Chiesa S.Anna.