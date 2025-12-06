Mostra fotografica “qui resteremo”. Fotografie da Gaza e Cisgiordania 2023/2025 – Polo BiblioMuseale di Brindisi – Museo Ribezzo

Da domenica 7 e fino al 27 dicembre, nella sala espositiva del Museo Ribezzo di Brindisi, Piazza Duomo 7, sarà fruibile la mostra fotografica “qui resteremo”. Fotografie da Gaza e Cisgiordania 2023/2025.

Una sequenza di 40 immagini scattate dal novembre 2023 ad oggi da Abdul Akim Khaled Abu Rayash, Issam Rimawi, Muhannad Abdulwahab, Mahmoud Elyan, Mahmoud Illean, Omar Abu Nada, Mohamad Al Baba, Musa Al-Shaer, Wala Hatem Sabry, Hashem Zimmofotografi e altri fotografi palestinesi che, in un territorio raso al suolo dai bombardamenti, hanno continuato a testimoniare con i loro scatti fotografici, nonostante le poche attrezzature disponibili e il blocco delle comunicazioni oltre frontiera.

Ogni scatto è un documento senza filtri del dolore del singolo e della comunità a cui appartiene, del silenzio dei corpi inanimati, di case, tende, scuole e ospedali distrutti. La fotografia rivela la realtà e genera interrogativi personali nelle nostre quotidiane certezze.

Inoltre, in esposizione potranno essere visionate 24 tavole grafiche “Kufia. Matite italiane per la Palestina”, realizzate da Altan, Daniele Brolli, Guido Crepax, Elfo Cinzia Ghigliano, Massimo Giacon, Igort Magnus, Milo Manara, Lorenzo Matteotti, Josè Munoz, Giuseppe Palumbo, Andrea Pazienza-Marina Comandini, Daniele Scandola, Filippo Scozzari, Vauro Vincino, Oreste Zevola, Sliman Mansour Taleb Dwieik, David Reeb, Arnon Ben David, Tayseer Barakat, Nabil Hanani.

Sabato 20 dicembre ore 17:30, un momento d’approfondimento e riflessione potrà essere liberamente condiviso dalla cittadinanza con gli esperti della materia: Mario Capriotti – Collettivo Fotografico Polaroads – Brindisi, Lia Caprera – Associazione Io Donna, Massimo Di Cesare – Segretario Generale Cgil Brindisi.

La mostra, a cura di Associazione “Gaza fuorifuoco” e Polo BiblioMuseale di Brindisi, con il sostegno di Cgil Toscana, è visitabile dal 7 al 27 dicembre 2025, con accesso consentito fino a 30 minuti prima della chiusura:

lunedì 8 dicembre ore 9:00 – 13:30 e 15:30 – 19:30

– dal martedı̀ alla domenica ore 09:00 – 19:15

Info: 0831544257 Museo Ribezzo.