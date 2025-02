Mostra gratuita di radio e Tv d’epoca “100 ANNI DI RADIO, 70 ANNI DI TV – UN VIAGGIO NELLA STORIA DELLA COMUNICAZIONE”

L’Archivio Storico Benedetto Petrone APS e Santa Spazio Culturale – Yeahjasi Brindisi APS organizzano a Brindisi dal 13 al 17 Febbraio 2025 presso l’ex Convento Santa Chiara la mostra di radio e Tv d’epoca intitolata “100 ANNI DI RADIO, 70 ANNI DI TV – UN VIAGGIO NELLA STORIA DELLA COMUNICAZIONE”.

La radio ha rivoluzionato il modo di comunicare, la televisione ha trasformato il nostro modo di vedere il mondo. In occasione del World Radio Day, l’Archivio Storico Benedetto Petrone APS invita a visitare a una mostra unica che celebra 100 anni dalla prima trasmissione radiofonica e 70 anni di televisione, ripercorrendo l’evoluzione di questi straordinari mezzi di comunicazione.

Dal 13 al 17 febbraio 2025, le porte dell’Ex Convento di Santa Chiara di Brindisi (Via Santa Chiara, 2 – vicino al Duomo) si apriranno per accogliere una straordinaria esposizione di radio, TV e documenti d’epoca appartenenti alla collezione privata di Antonio Camuso, storico e appassionato custode di questi preziosi reperti.

Saranno esposte: radio d’epoca che hanno trasmesso notizie, musica e voci che hanno fatto la storia; televisori d’epoca che raccontano l’evoluzione del piccolo schermo, dalle prime trasmissioni fino agli anni d’oro della TV; documenti originali, giornali, riviste e memorabilia che testimoniano l’impatto di questi mezzi sulla società.

La mostra, a ingresso libero, sarà fruibile dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Gruppi organizzati e scuole possono chiedere visite guidate con un percorso dedicato alla scoperta dell’evoluzione della radio e della televisione. Per prenotazioni e informazioni: yeahjasisocial@gmail.com | +39 380 58 46 315

L’evento è realizzato dall’associazione di promozione sociale “Archivio Storico Benedetto Petrone” e Santa Spazio Culturale – Yeahjasi Brindisi APS.