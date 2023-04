A partire dal 16 luglio 2023 e fino all’8 dicembre 2023 il Castello comunale di Mesagne ospiterà la Mostra Internazionale “Caravaggio e il suo tempo – Tra naturalismo e classicismo”.

La città darà vita all’incontro tra l’arte barocca e il territorio pugliese, parte integrante ed espressione culturale artistica del Salento fin dal secondo secolo.

La CCIAA di Brindisi accoglie e sostiene con entusiasmo e partecipazione il progetto artistico, culturale ed economico di caratura internazionale che metterà in luce il territorio provinciale.

La mostra è il punto di arrivo per la città di Mesagne, dopo un lungo percorso che da sei anni ha visto collaborare la città con diversi progetti, per la crescita del territorio: dal progetto SUM (Sistema Urbano Museale), al Puglia Walking Art e Culturare, divenuto protocollo d’intesa firmato nel 2021 dalla rete di imprese Micexperience Puglia, dalla Regione Puglia e dal Comune di Mesagne.

“La Camera di Commercio di Brindisi sposa in pieno questo progetto culturale, ma anche economico, di diffusione di bellezza territoriale.

La cultura può e deve essere il vero volano per lo sviluppo turistico del territorio e anche questa mostra, ne sono certo, dimostrerà che l’impresa culturale e creativa è un modo vincente per fare economia.

La Puglia è oggi meta internazionale e regina del turismo estivo ma, per cogliere appieno le opportunità offerte dall’economica turistica bisogna proseguire con forza sulla strada della destagionalizzazione dell’offerta, agevolando la sinergia tra Enti Pubblici e soggetti privati, per la promozione di eventi culturali di forte richiamo durante tutto l’anno.

Ringrazio per questo la Regione Puglia, il Sindaco del Comune di Mesagne e Pierangelo Argentieri, promotori di questa ennesima e bellissima iniziativa”; questo il commento del dott. Antonio D’Amore, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Brindisi.