MOTO E AUTO D’EPOCA IN PIAZZA VITTORIA

Tanta gente e tanto entusiasmo questa mattina in piazza Vittoria per la presenza di moto e auto d’epoca che hanno fatto sognare i più anziani e incuriosire bambini e adolescenti. Alfa Romeo, Fiat, Ferrari, Porsche e tante altre marche di auto che hanno fatto la storia. Ma anche camion e tante moto. Una bella iniziativa, voluta dal Comune di Brindisi, che sarà ripetuta durante le festività natalizie sul lungomare. Da oggi, in sostanza, prendono avvio gli eventi prenatalizi. Martedì poi sara la volta dell’apertura della pista di ghiaccio in piazza Cairoli. L’ annesso mercatino sara’ inaugurato nel prossimo weekend.