Brutta avventura per due ragazzi che ieri sera viaggiavano a bordo di una moto in via vecchia Laureto, a Fasano. Per cause in corso di accertamento sono finiti in un dirupo e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per riportarli sulla sede stradale e affidarli alle cure dei sanitari del 118. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto anche i carabinieri di Fasano.