Motociclista 17enne “vola” sull’asfalto sconnesso di viale Belgio e va a sbattere su due auto in sosta

Proprio nel giorno in cui è stata ricostruita la “scena” dell’incidente verificatosi lo scorso 15 settembre in viale Caduti di via Fani, costato la vita al ventenne Mirko Conserva, un altro ragazzo ha rischiato il peggio a causa della sede stradale sconnessa per le radici degli alberi di pino. E’ accaduto poco prima dell’una di notte in viale Belgio, nei pressi della farmacia rionale. Un ragazzo di 17 anne era alla guida della sua moto quando, a causa delle “gobbe” della strada, ha perso il cotnrollo del mezzo ed è andato a sbattere su due auto in sosta. Sul posto è giunta una autombulanza del 118 che lo ha condotto in ospedale, ma per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti. La polizia di Stato, invece, ha raccolto le testimonianze di un paio di persone che hanno assistito all’incidente. Nel rione Bozzano il problema delle radici degli alberi di pino è decisamente preoccupante e gli interventi posti in essere negli ultimi anni purtroppo non hanno sortito effetti a lungo termine.