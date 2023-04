MOTOCICLISTA FINISCE SOTTO UN GUARD RAIL E MUORE SUL COLPO

Un gravissimo incidente stradale si è verificato stamattina sulla statale 379 all’altezza dello svincolo per Specchiolla.

Un motociclista 30enne di Martina Franca stamattina era partito dalla sua città per partecipare ad un raduno di moto Vespa d’epoca. A quanto pare, avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe andato a finire contro il guard-rail situato ai bordi della carreggiata perdendo la vita sul colpo. I sanitari del 118, prontamente accorsi sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La circolazione stradale è stata bloccata dagli agenti della polizia stradale.