Motonautica: all’Adriatic Cup 2025 vince Mattia Andreani il Campionato italiano GT30 e Palfreyman si impone nella 1^ tappa del Campionato Mondiale F2

La città di Brindisi si conferma protagonista di eventi della motonautica internazionali

Si è conclusa oggi a Brindisi, la XII edizione del “Gran Premio d’Italia – Adriatic Cup 2025”.

La manifestazione, organizzata dal Circolo Nautico Porta d’Oriente, è stata valida quale 1^ tappa del Campionato Mondiale UIM Circuito F2 e del Campionato Italiano Circuito GT30.

Il Mondiale F2 ha visto in azione nella cittadina pugliese 20 piloti provenienti da undici nazioni (Finlandia, Norvegia, Svezia, Gran Bretagna, Portogallo, Principato di Monaco, Emirati Arabi Uniti, Lituania, Slovacchia, Lettonia, Estonia). A vincere questa tappa iniziale del Mondiale è stato il britannico Matthew Palfreyman. Al secondo posto il francese Peter Morin e al terzo lo svedese Hilmer Wiberg.

In acqua a Brindisi sono scesi anche i giovanissimi drivers italiani della GT30 nella tappa di apertura del Campionato Nazionale. Questa categoria rappresenta l’anello di congiunzione tra le formule giovanili e le categorie internazionali più prestigiose. I ragazzi, tra i 17 e i 21 anni, si sono sfidati in un circuito che li ha messi alla prova, su imbarcazioni monocarena, che possono raggiungere i 100 km/h.

“Il campionato italiano GT30 rappresenta per la Federazione Italiana Motonautica il vivaio dei nostri giovani piloti. L’agonismo e la competizione che dimostrano sono il futuro di questo sport. A Brindisi i nostri atletii, oltre a sfidarsi in acqua, hanno potuto vedere e farsi ispirare dai piloti internazionali, presenti per la Formula2. È stata per loro un’occasione importante e stimolante per poter imparare e sentire il loro percorso futuro in questo sport”, ha dichiarato Giorgio Viscione, Presidente della FIM.

A vincere la categoria GT30 è stato il diciasettenne comasco Mattia Andreani del team Le Gabbiane, seguito da Jacopo Ravasio del team CB Racing. Al terzo posto si posiziona il campione uscente in carica Riccardo Costa del Rainbow team.

Brindisi si riconferma la location ideale per ospitare eventi motonautici di qualsiasi livello e rappresenta l’anima della Federazione. Anche per la XII edizione, infatti, la FIM ha scelto la città pugliese per celebrare i campioni italiani e mondiali del Circuito.

“Ogni anno la fatica è ricompensata dalla soddisfazione di garantire uno spettacolo di sport e di pubblico ad una città e ad una Regione che, sotto il profilo turistico, non sono più una novità per nessuno, ha affermato Giuseppe Danese, Circolo Nautico Porta d’Oriente, comitato organizzatore dell’evento. Quest’anno neanche il vento è riuscito a fermarci! Siamo soddisfatti della riuscita della XII edizione di questo evento anche perché abbiamo raccolto feedback positivi dal pubblico, dagli esercenti e dai bed and breakfast che aspettano ogni anno questo appuntamento che per tre giorni mette Brindisi in vetrina e crea un indotto importante a partire dallo sport. Grazie a tutti coloro che sono stati al nostro fianco, a partire dalle istituzioni. Senza squadra tutto questo non sarebbe possibile”

Prossimi appuntamenti con la Motonautica Circuito saranno a San Nazzaro, in provincia di Piacenza, dal 29 al 31 agosto.