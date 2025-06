Motori d’antan in festa a Mesagne. Iniziativa dell’associazione culturale Amici Ruote d’Epoca Appia Brindisi

Mesagne oggi 29 si è risvegliata sotto la discreta sinfonia di rombi arcaici, d’antan, quelli di auto e moto costruite dagli anni 50 ai 90 che hanno preso parte al raduno organizzato dal Club Amici Ruote d’Epoca Appia Brindisi.

80 veicoli tra auto e moto sfidando la calura estiva hanno preso parte all’evento con l’esposizione dei mezzi in Via Tenente Ugo Granafei, mezzi tutti abilmente restaurati ed alcuni particolarmente rari.

Presenti le principali case automobilistiche italiane straniere ma anche le realizzazioni dei sarti delle carrozzerie che abilmente cesellavano le lamiere per rendere esclusive le vesti metalliche dei modelli più popolari: Lombardi, Scioneri, Ghia, Pininfarina. Un autentico tripudio di stile e buongusto.

Presenti anche numerose moto e motocarrozzette oltre alle realizzazioni destinate alla mobilità di massa (oggi diremo urbana) di Piaggio con Vespa e ciclomotori classici e di Innocenti con Lambretta.

Berline, spider, modelli popolari e rari, fuoristrada d’epoca ed un pullulare di motocicli. Una vera festa della evoluzione stilistica, tecnica e della locomozione di massa.

Il sindaco di Mesagne e Presidente della Provincia Toni Matarrelli ha voluto personalmente congratularsi con gli organizzatori per la bella iniziativa che è stata testimonial degli elementi tipici caratterizzanti il patrimonio storico ed architettonico di Mesagne, città illustrata da guide professioniste agli equipaggi che hanno optato per la visita guidata del centro storico e del Castello Orsini Del Balzo.

Il pranzo conviviale presso il ristorante Villa Leta ha costituito occasione di aggregazione per i numerosi partecipanti che hanno potuto apprezzare l’offerta enogastronomica abbinata celebrativa dei sapori della cucina locale sapientemente mixata con note internazionali.

Sempre presso il detto ristorante è avvenuta la premiazione degli equipaggi che si sono distinti nella manifestazione.