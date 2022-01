MOV. FEMMINILE REPUBBLICANO – SCUOLA IN PRESENZA E RISCHIO COVID

Come mamme e come donne impegnate in politica siamo estremamente preoccupate per la decisione presa dal Governo di consentire il rientro a scuola al termine delle festività natalizie nonostante l’esplosione dei contagi da Covid 19 causata dalla variante Omicron.

Non possiamo che associarci, pertanto, all’appello formulato da migliaia di presidi con cui si chiede di disporre di due settimane di DAD proprio per evitare che il rientro in classe coincida con il picco di contagi, previsto per metà gennaio.

Del resto la presenza di classi pollaio, che ancora sono prevalenti al Sud, e la impossibilità di garantire una adeguata aerazione degli ambienti consiglierebbe l’adozione di questa misura.

Tanto più che oramai è accertato che sono proprio gli appartenenti alle fasce minori di età coloro i quali vengono più facilmente aggrediti dal virus.

La stessa differenziazione delle misure da adottare in caso di positività accertata tra scuole materne, elementari, medie e superiori rischia di ingenerare un caos incredibile che inevitabilmente si rifletterebbe sulla regolarità delle lezioni oltre a creare discriminazioni tra alunni vaccinati e non.

Meglio, allora, disporre una DAD generalizzata e in questa direzione rivolgiamo un appello al Presidente della Regione Emiliano che già in passato ha dimostrato di non avere remore ad adottare provvedimenti che si discostino da quelli suggeriti dal Governo nazionale.

In via subordinata andrebbe consentito a tutti gli alunni che ne facessero richiesta di poter usufruire della didattica a distanza adottando adeguate misure organizzative.

Non ha infatti senso limitarsi ad adottare misure straordinarie per potenziare le strutture ospedaliere quando meglio sarebbe prevenire la diffusione del contagio che sempre più vede come sfortunati protagonisti i giovani e giovanissimi che, a loro volta, diventano involontari diffusori del virus.

Cordialità

Movimento Femminile Repubblicano

(Lucia DE GIORGIO)

(Rita DELL’ERBA)