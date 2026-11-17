Dopo la selezione dei nove talenti internazionali, la città ospita una giornata di confronto dedicata al futuro del Molo Catene, alle strategie comunali di rigenerazione urbana e ai processi di innovazione sociale. In programma incontri istituzionali, approfondimenti tecnici e un confronto europeo sulle nuove possibilità di riuso degli spazi pubblici.

Brindisi, 17 novembre 2026 – Brindisi entra nel vivo del percorso di ricerca, ascolto e co-progettazione promosso nell’ambito di ENERGIE, il progetto europeo finanziato dal Programma Interreg Grecia-Italia 2021-2027. Dopo la selezione dei nove giovani professionisti under 35, cinque uomini e quattro donne, provenienti da quattro Paesi – Italia, Croazia, Spagna e Grecia, che lavoreranno nei territori pilota di Brindisi, Matera e Aigialeia, in Grecia, la città adriatica sarà protagonista della prima tappa operativa: dal 18 al 20 novembre ospiterà attività di studio e confronto dedicate alle potenzialità del territorio e, in particolare, alla rigenerazione dell’area del Molo Catene.

Al termine della procedura di selezione sono stati individuati nove professionisti: cinque uomini e quattro donne, provenienti da quattro Paesi – Italia, Croazia, Spagna e Grecia. I profili selezionati coprono quattro ambiti di competenza strategici per il progetto: pianificazione territoriale, valorizzazione del patrimonio e turismo sostenibile; energie rinnovabili, efficienza energetica e soluzioni climatiche; sviluppo economico, modelli di business e finanza per la rigenerazione; progettazione partecipata, governance territoriale e rafforzamento delle capacità delle comunità.

«Il progetto ENERGIE rappresenta un’importante occasione per approfondire, in una dimensione internazionale e multidisciplinare, le prospettive di rigenerazione del Molo Catene, area strategica per il futuro della città. L’obiettivo è superare una visione della riqualificazione limitata agli aspetti fisici, costruendo un modello integrato che metta insieme pianificazione urbana, sostenibilità ambientale, mobilità, accessibilità e nuove funzioni sociali ed economiche. La Study Visit permetterà di collegare l’analisi del sito pilota alle esperienze già sviluppate a Brindisi, dalle Case di Quartiere ai progetti di mobilità sostenibile e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico. Il confronto tra professionisti internazionali, stakeholder locali e comunità sarà utile per individuare criticità, opportunità e possibili scenari di intervento, seguendo un percorso di co-progettazione che pone al centro i bisogni dei cittadini e la qualità della trasformazione urbana», dichiara il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna.

«L’arrivo a Brindisi di questi professionisti rappresenta un ulteriore passo nel percorso di marketing territoriale avviato negli ultimi anni. Crediamo che la città possa diventare una destinazione da scegliere non solo per il turismo, ma anche per vivere, lavorare e formarsi. I progetti sviluppati con Fondazione Just B vanno in questa direzione. La transizione industriale ed energetica può diventare un’opportunità per attrarre competenze e generare nuove prospettive di crescita. La sfida è dare continuità a questo percorso, attraverso una collaborazione stabile tra istituzioni, imprese, università e comunità». Ha dichiarato Emma Taveri, presidente della Fondazione Just B.

Dalla selezione al lavoro sul campo: Brindisi apre il percorso

Dal 18 novembre i nove talenti avvieranno le attività operative, lavorando a stretto contatto con le comunità locali, le istituzioni e gli stakeholder dei territori coinvolti. Brindisi sarà la prima città a ospitare il gruppo: tre giorni di ascolto, visite di studio, approfondimenti tematici e laboratori di brainstorming e co-progettazione permetteranno di mettere a fuoco bisogni, competenze e idee, con particolare attenzione al ruolo del Molo Catene nel futuro urbano della città.

La prima giornata, mercoledì 18 novembre, si aprirà con l’ENERGIE Info Day – Brindisi Urban Lab, ospitato dall’Accademia degli Erranti, nell’ex Convento delle Scuole Pie, in via Giovanni Tarantini 35. La sessione mattutina, dedicata al progetto ENERGIE e ai processi di rigenerazione urbana in corso a Brindisi, metterà al centro il sito pilota del Molo Catene e le politiche e gli interventi che interessano la città.

Il programma della giornata coinvolgerà direttamente l’Amministrazione comunale e i referenti del progetto. Dopo il benvenuto istituzionale del sindaco Giuseppe Marchionna (ore 11.00), Elisabetta Consalvo, Project Manager Assistant & Talent Network Referent di ARTI Puglia, illustrerà obiettivi, partenariato europeo e attività di ENERGIE. Emma Taveri, per Fondazione Just B ETS, approfondirà il tema dell’attrazione dei talenti e della loro permanenza, tra marketing territoriale e governance. Seguirà l’intervento di Gelsomina Macchitella, dirigente del Settore PES del Comune di Brindisi, dedicato all’area pilota di Molo Catene e ai processi di innovazione sociale in corso in città.

La sessione proseguirà con gli approfondimenti tecnici di Fabio Lacinio, dirigente del Settore Lavori Pubblici, sui progetti per Molo Catene e sulla mobilità sostenibile, e di Rosa Bianca Morleo, dirigente del Settore Urbanistica, sulla strategia di rigenerazione urbana del Comune. Il confronto conclusivo della mattinata sarà l’occasione per raccogliere domande e contributi. Le presentazioni si svolgeranno in italiano con sottotitolazione simultanea in lingua inglese.

Nel pomeriggio l’Info Day si unirà al percorso di formazione “Brindisi Cresce”, nell’ambito del progetto BE Brindisi (PN Metro Plus), per una sessione condivisa sulle esperienze e sulle pratiche di rigenerazione. I nove professionisti selezionati presenteranno le proprie prospettive europee per la trasformazione di Molo Catene, seguiti da contributi dedicati agli usi transitori degli spazi dismessi, alla sperimentazione culturale e alle nuove forme di socialità, alla riattivazione di beni pubblici e alla mobilità sostenibile. La giornata si concluderà con un confronto moderato da Rossella Tricarico, animatrice territoriale del progetto BE Brindisi.

Dalle ore 19.00, il networking event “A Warm Welcome from Brindisi”, presso Santa Spazio Culturale, offrirà un ulteriore momento di incontro tra i professionisti, i partner, gli stakeholder e la comunità locale.

Il programma del 18 novembre restituisce il ruolo centrale di Brindisi nel progetto: non soltanto sede della prima tappa di lavoro dei talenti, ma laboratorio urbano in cui mettere in relazione pianificazione, mobilità sostenibile, innovazione sociale e partecipazione. Il confronto tra competenze internazionali, conoscenza amministrativa e realtà territoriali sarà orientato a individuare criticità e opportunità, senza partire da soluzioni predefinite, ma valorizzando le esperienze già attive e le esigenze di chi vive la città.

Dopo Brindisi, il percorso proseguirà a Matera (23-25 novembre) con visite di studio, incontri e laboratori di co-design dedicati alle sfide della mobilità sostenibile nei Sassi. I siti coinvolti rappresentano laboratori di sperimentazione dove idee e soluzioni innovative nasceranno dal confronto diretto con comunità, stakeholder e realtà locali, valorizzando bisogni, esperienze e potenzialità dei territori.