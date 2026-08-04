Movida. Borromeo (FDI): “Per la prima volta Brindisi avrà un regolamento dedicato al settore”



Fratelli d’Italia esprime grande soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale di Brindisi, del suo Ordine del Giorno che impegna l’Amministrazione a predisporre, in tempi brevi, un apposito Regolamento comunale per la disciplina della movida, degli eventi e della convivenza urbana.

Si tratta di un risultato di particolare rilievo, destinato a segnare un momento storico per la città: per la prima volta il Comune di Brindisi si doterà di uno strumento regolamentare organico dedicato alla movida e agli eventi, capace di definire un quadro normativo certo, chiaro ed equilibrato.

Per anni il settore ha dovuto confrontarsi con norme frammentarie, interpretazioni spesso differenti e procedure non sempre uniformi che hanno finito per creare incertezza e penalizzare un comparto fondamentale per l’economia cittadina. Attività commerciali, imprenditori, lavoratori, artisti e operatori del mondo dell’intrattenimento hanno più volte manifestato la necessità di regole certe, capaci di coniugare il diritto al riposo dei residenti con la libertà d’impresa, la valorizzazione del turismo e la crescita economica della città.

L’approvazione di questo Ordine del Giorno rappresenta quindi un importante segnale di attenzione verso un settore che merita finalmente una disciplina stabile, in grado di ridurre al minimo le interpretazioni discrezionali e offrire garanzie a tutti gli attori coinvolti.

Accanto a questo risultato, Fratelli d’Italia esprime soddisfazione anche per il punto di incontro raggiunto in Consiglio Comunale sull’altra mozione approvata, con la quale si è condiviso l’indirizzo politico di sottoporre al tavolo istituzionale coordinato dalla Prefettura una bozza di ordinanza di deroga agli orari, ispirata al modello già adottato dal Comune di Ostuni.

Due atti che, pur non rappresentando la soluzione definitiva, tracciano una direzione politica chiara e concreta per affrontare in maniera strutturale una questione che per troppo tempo è stata gestita con strumenti emergenziali.

«Questo risultato – dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia Mario Borromeo – rappresenta un passo in avanti importante non solo per gli operatori del settore, ma per l’intera città. Per la prima volta Brindisi avrà un regolamento specifico dedicato alla movida e agli eventi: uno strumento che consentirà di definire regole certe, garantire equilibrio tra interessi diversi e dare stabilità ad un comparto strategico per il commercio, il turismo e l’occupazione. Sin dall’inizio del mio mandato ho ritenuto che questa fosse una questione delicata e importanti da affrontare. Non mi sono mai arreso, nonostante momenti e situazioni delicati, perché ritenevo fosse un impegno assunto come Amministrazione con la città e con tutti coloro che operano nel settore. Oggi questo lavoro trova un primo importante riconoscimento da parte del Consiglio Comunale. Adesso è il momento di passare dalle parole ai fatti, affinché cittadini, residenti e operatori possano finalmente vedere gli effetti di un lavoro atteso da anni.»

Fratelli d’Italia Brindisi